Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş’e yönelik operasyon, diğer cemaatlerde de gerginlik yarattı.

Operasyon, Menzil Cemaati’ndeki kardeşler arasındaki mal varlığı ve şirket yapılanması mücadelesini yeniden gündeme getirdi.

Cemaat kaynakları, Süleymancıların tutuklanan lideri Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinde bulunan 1 milyar 340 milyon TL değerindeki 200 kilo külçe altını örnek göstererek, Nizam Bey’in de buna benzer eylemleri olduğunu iddia ediyor.

Kaynaklar; 2016’da Nizam Bey tarafından Semerkand Vakfı çalışanlarından kişi başına her ay ev vaadi ile 390 gram altın (2 milyon 700 bin) değerinde para toplandığını; ancak cemaatin önceki lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Gavs) hayatını kaybetmesinin ardından toplanan milyonlarca liranın kaybolduğunu belirtiyor.

MENZİL KÖYÜ’NDE TOPLANIYORLAR

Nakşibendi Tarikatı’nın Halidiyye koluna bağlı cemaat, Türkiye’nin en büyük cemaatlerinden. Adıyaman’da Menzil Köyü de cemaate ait.