Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Erol’un ölümün ardından üç oğlunun da şeyhliğini ilan ettiği Menzil cemaatinde miras kavgası devam ediyor. Kavga devam ederken cemaat bu defa da yapılan bir nişan töreniyle gündeme geldi.

Menzil Şeyhinin amcasının torunu olan Seyyid Abdürrahim Elhüseyni nişan töreni yapıldı. Törendeki görüntüler ise sosyal medyada hızlıca yayıldı. O anlar pek çok kişinin tepkisini çekti.

Tarikat düğünündeki havai fişek ve meşaleler peş peşe ateşlendi.

Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Erol’un vefatının ardından başlayan miras kavgası sürüyor. Cemaat içindeki anlaşmazlığa konu olan mirasın Türkiye’deki toplam değerinin yaklaşık 17 milyar lira olduğu iddia edildi. Bu rakama tarikatın yurt dışındaki varlıkları dahil değil.