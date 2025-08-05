Menzil Tarikatı'nın eski lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Erol) 2023 yılında vefatının ardından oğulları Saki, Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında başlayan miras tartışması, tarikat içinde bölünmeye yol açtı.

Tarikatın mevcut lideri olarak kabul edilen büyük kardeş Saki Elhüseyni, mal varlıklarının “cemaat malı” olduğunu savunurken, kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni, bu taşınmazların kişi veya şirketler adına kayıtlı olduğuna dikkat çekerek miras kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Çorum’da görülen davada taraflar laik hukuk sistemi üzerinden karşılıklı savunmalar yaptı. Saki Elhüseyni, taşınmazların mülkiyet hakkının olmadığını ve tüm Müslümanlara ait olduğunu ileri sürdü. Mübarek ve Fettah Elhüseyni ise, tekkelerin 1924 yılında 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldığını hatırlatarak bu savunmanın hukuken geçersiz olduğunu belirtti.

Miras tartışması, tarikatın fiilen üç farklı yapıya bölünmesiyle devam ediyor. Saki Elhüseyni’ye bağlı grup “Serhendi Vakfı” çatısı altında toplanırken; Mübarek Elhüseyni “Gucdevan Vakfı”, Fettah Elhüseyni ise “Semerkand Vakfı” etrafında kendi oluşumlarını kurdu.

MARMARA'DA YENİ KÖY KURULACAK İDDİASI

Öte yandan, Mübarek Elhüseyni’nin ağabeyi tarafından Adıyaman’daki Menzil köyünden uzaklaştırıldığı ve Marmara Bölgesi’nde yeni bir yerleşim kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Avrupa’daki bazı dergâhlarda bu amaçla toplantılar yapıldığı ve bağış toplandığı da iddialar arasında.