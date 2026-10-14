Milyarlarca dolarlık dev ekonomik gücü ile tartışma konusu olan Menzil tarikatı, Bursa’ya yerleşiyor. Liderleri Seyyid Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra büyük miras kavgasına sahne olan tarikat, Orhangazi Belediyesi’nin konut alanını satın alan ve zaman içinde çevredeki arsaları da toplayan tarikat, yaklaşık 180 dönümlük bir araziye sahip oldu. Arazinin bir kısmında zeytinlik bulunduğu belirtiliyor.

Sözcü’nün ulaştığı görüntülerde, alanda iş makinelerinin çalışmaya başladığı ve kamyonlarla sürekli hafriyat taşıdığı görülüyor.

Külliyenin temel atma töreninin, Muhammed Saki Elhüseyni’nin katılımıyla 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.