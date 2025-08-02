Gazeteci Fatih Ergin’in iddialarına göre, Menzil Tarikatı, reklam şirketi olan bir müridine Halkbank’tan yüzde 0.99 faizle 150 milyon TL kredi çektirdi. Şirketin bu miktarda kredi çekecek bilançosu olmamasına rağmen Halkbank Genel Müdürü’nün talimatıyla kredi verildi.

HALKBANK İŞLEM YAPMADI

Şirketin krediyi ödeyemediği faizle toplam borcun 250 milyon TL’ye çıktığı belirtildi. İddialara göre Menzil üyeleri kredinin faiz borcunu sildirmek için Ankara’da kapı kapı dolaşıyor. Borcun ödenmemesine rağmen Halkbank’ın herhangi bir işlem başlatmadığı da belirtildi. Genel müdürün uygun bilanço yokken 150 milyon TL’lik bir krediyi Menzil’in şirketine nasıl verdirttiği, talimatı kimin verdiği merak konusu.