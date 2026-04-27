Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Mart 2026 tarihli ve 164 sayılı kararıyla, Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu Mahallesi’nde yer alan geniş mera alanı imara açıldı. Karara göre, daha önce 1/25.000 ölçekli planlarda “mera alanı” olarak görülen bölge, yapılan değişiklikle konut ve ticaret odaklı yapılaşmaya açılacak.

MERA KONUTA AÇILDI, TEPKİLER YÜKSELDİ

Şahinbey Belediyesi CHP önceki meclis üyesi Uğur Kalkan, söz konusu plan değişikliğine tepki gösterdi. Hazırlanan plan raporuna işaret eden Kalkan, mera vasfındaki arazilerin orta yoğunluklu konut alanları, ticaret bölgeleri ve belediye hizmet alanlarına dönüştürülmesinin önünün açıldığını belirtti. Belediyenin karar gerekçesinde “kırsaldan kente göçü engellemek” ve “yaşam standartlarını düzenlemek” ifadelerinin yer aldığını aktaran Kalkan, buna karşın doğal alanların yapılaşmaya açılmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

PLANLAR ASKIDA, İTİRAZ HAKKI VAR

Plan değişikliğinin 27 Mart 2026 tarihinde askıya çıkarıldığı ve 27 Nisan 2026’ya kadar askıda kalacağı bildirildi. Bu süre zarfında yurttaşların planları inceleme ve itiraz etme hakkı bulunuyor. Bölgedeki mera alanlarının hayvancılık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kalkan, doğal kaynakların korunması gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.