Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün kahvaltıda bir araya geldiği AKP milletvekillerine, PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini belirterek, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılıp imha edileceğini söylediği öğrenildi.

AKP milletvekilleriyle önceki gün kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda iktidar tarafından 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımlanan süreçle ilgili bilgiler verdi.

Konuyla ilgili milletvekillerini dinleyen Erdoğan, “Süreç istediğimiz gibi ilerliyor, bir sorun yok. Sahadan gelen raporlar da bunu destekliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Meclis’te yakın bir zamanda komisyon kurulacağını söyleyen Erdoğan, konunun Türkiye için önemine dikkati çekti.

Erdoğan’ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü DEM heyetiyle görüşeceğim. Söylediklerimiz oldu, yerine getirilip getirilmemesi noktasındaki konuları konuşacağız” dediği öğrenildi.

KÜLTÜR VE TURİZM AYRILMAYACAK

Bir vekilden gelen “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünmesine” ilişkin öneriyi geri çeviren Erdoğan, “Biz bu işleri zamanında çok yaptık. Ayırdık birleştirdik ama bir faydasını görmedik. Artık ayırmayı düşürmüyoruz, yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.