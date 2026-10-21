Arda Güler'in Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından farklı bir bilgi geldi. Sky Sports'un haberine göre taraflar henüz anlaşma sağlamadı ve imzalar atılmadı.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği, hem Real Madrid'in hem de milli futbolcunun sözleşmeyi uzatmak istediği belirtildi. Anlaşmayı tamamlamak amacıyla gelecek hafta bir toplantı daha yapılmasının planlandığı aktarıldı.

MAAŞI KATLANACAK

Habere göre, mevcut kontratı 2029'da sona erecek Arda Güler'in sözleşmesinin iki yıl uzatılarak 2031'e kadar geçerli olması planlanıyor. Yeni kontratla milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı ve bonuslarla birlikte net 5 milyon euroyu aşacağı ifade edildi.

Premier Lig takımlarının da ilgilendiği Arda'nın ayrılığını önlemek isteyen Real Madrid'in, anlaşma için birkaç detayı daha çözmesi gerektiği kaydedildi.

10 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Arda, bu sezon yalnızca Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçını cezası nedeniyle kaçırdı.