İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, erken bulduğu golle yakaladığı üstünlüğü koruyamadı.
Konuk ekibi 5. dakikada Dominik Szoboszlai öne geçirdi. Everton'ın beraberlik golü ise 25. dakikada Liverpoollu Jeremie Frimpong'un topu kendi kalesine göndermesiyle geldi.
Paylaşılan puanların ardından Liverpool 22, Everton ise 17 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool sahasında Sunderland ile karşılaşacak. Everton ise Aston Villa deplasmanına gidecek.