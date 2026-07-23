Milyonlarca futbolseverlerin merak ettiği FC 27’’nin fragmanı çıktı..İşte eylül ayında çıkacak olan FC 27’nin yenilikleri:

The Grounds*: Yeni bir sosyal futbol alanı olan The Grounds, futbolun bugüne kadar EA SPORTS FC’de hiç yer almamış bir yönünü temsil ediyor. Clubs deneyimini rahat ve yüksek tempolu maçlardan en üst düzey rekabete kadar genişleten bu modda, futbol kültüründen ilham alan üç farklı bölgede oynanıyor. . Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala ve Alex Hunter gibi tanınmış mentorların rehberliğinde oyun kişiselleştirilebiliyor.

Yeni bir sosyal futbol alanı olan The Grounds, futbolun bugüne kadar EA SPORTS FC’de hiç yer almamış bir yönünü temsil ediyor. Clubs deneyimini rahat ve yüksek tempolu maçlardan en üst düzey rekabete kadar genişleten bu modda, futbol kültüründen ilham alan üç farklı bölgede oynanıyor. . Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala ve Alex Hunter gibi tanınmış mentorların rehberliğinde oyun kişiselleştirilebiliyor. Kariyer Transfer Pazarı: Teknik Direktör Kariyeri’nde daha hızlı, akıllı ve dinamik bir Transfer Pazarı üzerinden transfer yapılabilecek. TransferRoom ile geliştirilen sistemde oyuncu değerleri; kulüplerin satın alma gücü, oyuncuların potansiyeli, reytingleri ve formundan etkilenerek daha gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Teknik Direktör Kariyeri’nde daha hızlı, akıllı ve dinamik bir Transfer Pazarı üzerinden transfer yapılabilecek. TransferRoom ile geliştirilen sistemde oyuncu değerleri; kulüplerin satın alma gücü, oyuncuların potansiyeli, reytingleri ve formundan etkilenerek daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Yepyeni Football Ultimate Team™ Galerisi: Kulüpler, ligler, ülkeler ve FUT™kampanyalarındaki geçmiş ve güncel Oyuncu Ögelerinden oluşan tamamlanmış Setleri derecelendirerek Galeri Seviyenizi yükseltebilirsiniz.

“EA SPORTS FC™ 27’de her oyuncuya daha fazla oynama biçimi sunuyor ve önemli bir ileri adımı temsil eden yepyeni deneyimleri hayata geçiriyoruz,” diyen EA SPORTS FC Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Shepherd, şunları söyledi. : “İster topluluk geri bildirimleriyle şekillendirilen oynanış, ister yepyeni FUT Galerisi, Kariyer’de baştan aşağı yenilenen Transfer Pazarı ya da Clubs deneyimini sahanın ötesine taşıyan yeni sosyal alanımız The Grounds’ta kendi futbolcunuzu oluşturup geliştirmeniz olsun; FC 27, oyuncuların hem futbolla hem de birbirleriyle kurdukları bağı derinleştirmek üzere tasarlandı.”

EA SPORTS FC™ 27’nin tüm oyun modlarında topluluk odaklı oynanış geliştirmeleri, kontrolü ve akıcılığı artırıyor. Dinamik kornerler, geliştirilmiş hücum farkındalığı ve yeniden dengelenmiş YZ Savunması, daha oyuncu odaklı bir deneyim sunulmasına katkıda bulunuyor.

HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

EA SPORTS FC 27, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 için çıkacak. EA SPORTS FC™ 27, 25 Eylül 2026’da dünya çapında oynanabilir olacak. Ultimate Sürüm ve Ultimate Plus Sürümü için Erken Erişim ise 18 Eylül 2026’da başlayacak**.