Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Victor Osimhen hakkında Nijerya cephesinden beklenen karar açıklandı. Nijerya Futbol Federasyonu (NFF), sağlık heyetinin değerlendirmeleri doğrultusunda yıldız forvetin sakatlık riski nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. Federasyonun resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Victor Osimhen, kas zorlanması nedeniyle iyileşme sürecine devam ettiği için Nijerya'nın AFCON 2027 eleme maçlarında Madagaskar ve Gine-Bissau'ya karşı forma giyemeyecek. Victor'a acil şifalar dileriz." ADAY KADRODA YER ALMIŞTI Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, oyuncunun sakatlık sürecine rağmen kendisini 24 kişilik aday kadroya dahil etmişti. Ancak kulüp ve milli takım sağlık ekiplerinin koordinasyonu sonucunda oyuncunun iyileşme sürecini aksatmamak adına kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

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