İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı...
Dört gün boyunca gözaltında tutulan İmamoğlu hakkında dün karar açıklandı.
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu’nun, terör soruşturmasına ilişkin tutuklanma talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
AKŞENER'İN DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ
2022 yılında Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrası düzenlenen Saraçhane Mitingi’nde konuşan Meral Akşener, “Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında” ifadelerini kullanmıştı...
İmamoğlu'ndan sık sık "oğlum" diye bahseden Meral Akşener, Türkiye'yi sarsan operasyonun ardından derin bir sessizliğe büründü.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isimlerden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.
Paylaşımına "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar" notunu düştü.