Son yerel seçimin ardından aktif siyaseti bırakan İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aradan sonra memleketi Kocaeli'de nikah töreninde görüldü.

Kartepe'deki törene eşi Tuncer Akşener ile katılan Meral Akşener'i İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin karşıladı.

Kocaeli eski Sivil Savunma Müdürü Oktay Kurbanoğlu'nun oğlu Zeki Kurbanoğlu ile Gözde Gömeç çiftinin nikah şahitliğini yapan Akşener, Türk bayrağı hediye etti.

Akşener'in katıldığı nikah töreninden kareleri İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin sosyal medya hesabından paylaştı. Şirin, Akşener'in yer aldığı fotoğraflara da şu notu düştü:

"Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener, Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sn. Muhamet Kırdemir ve İl Başkan Başdanışmanımız Sn. Halit Özer ile birlikte; Emekli Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Sn. Oktay Kurbanoğlu’nun ve kıymetli eşi Sn. Sultan Kurbanoğlu’nun değerli evlatları Çağrı ile Öykü’nün nikâh merasimine katılarak mutluluklarına şahitlik ettik.

Kurbanoğlu ve Kale ailelerini gönülden tebrik ediyor, Çağrı ve Öykü’ye ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Yüce Allah, kurdukları yuvada sevgi, saygı ve bereketi daim eylesin."