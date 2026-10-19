Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artan su seviyeleri, Pasifik Okyanusu'ndaki Tuvalu ve Kiribati gibi mercan adası ülkeleri için varoluşsal bir tehdit oluşturmaya başladı. Deniz sularının yaşam alanlarını yutma tehlikesine karşı harekete geçen yerel yönetimler ve uzmanlar, kıyı şeritlerini koruma altına almak amacıyla deniz tabanından çıkarılan yüzlerce ton kireçtaşı ve mercan kumunu dolgu malzemesi olarak doğrudan adalara döktü.

YAPAY SETLERLE KIYI TAHKİMATI İNŞA EDİLDİ

Kıyı hatlarına dökülen kireçtaşı ve mercan kumları, iş makineleriyle sıkıştırılarak kıyı şeridi boyunca yapay setlere dönüştürüldü. Dalga erozyonunu ve ani su baskınlarını engellemek üzere tasarlanan bu kıyı tahkimatları, okyanusun yıkıcı etkisine karşı fiziksel bir kalkan işlevi görecek şekilde adanın çevresine entegre edildi. Uygulanan bu geniş çaplı dolgu işlemi, adaların mevcut kara kütlesini deniz yönünde fiziksel olarak büyüterek yerleşim yerleri ile okyanus arasında yeni tampon bölgeler yarattı.

ZORUNLU TAHLİYE PLANLARI DURDURULDU

Mercan adalarının yüzölçümünün yapay yöntemlerle genişletilmesi, sular altında kalma korkusu yaşayan bölge halkının durumunu doğrudan etkiledi. Su seviyesindeki önlenemez artış nedeniyle ülkelerini tamamen terk etmek ve başka ülkelere iklim mültecisi olarak sığınmak zorunda kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan ada sakinleri, kara kütlesinin büyütülmesiyle kendi topraklarında kalma imkanı buldu. Kıyıların tahkim edilmesi sayesinde adaların tamamen boşaltılmasını öngören acil durum ve toplu tahliye senaryoları şimdilik askıya alındı.