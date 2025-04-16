Mercedes-Benz, ticari araç segmentindeki stratejisini gözden geçirerek önemli bir değişiklik kararı aldı. Şirket, daha az kârlı olan küçük van pazarından çekilerek, odağını orta ve büyük segment araçlara kaydırıyor. Bu karar doğrultusunda, Citan ve T-Serisi modellerinin üretimi 2025 yılının ortalarında tamamen durdurulacak.

Mercedes-Benz yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeni stratejinin "kârlı segmentlerde büyüme" hedefi doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Reuters’a konuşan şirket sözcüsü, “Ürün portföyümüzü yeniden yapılandırıyoruz. Bu doğrultuda, yatırımlarımızı optimize ederek 2025 itibarıyla küçük van segmentinden çıkacağız” dedi.

Alman üreticinin bu kararı, sadece ürün gamındaki bir sadeleşmeden öte, aynı zamanda elektrikli mobilite planlarında da yeni bir sayfa açıldığını gösteriyor. Özellikle Citan ve T-Serisi'nin elektrikli versiyonlarının da üretimden kaldırılacak olması, bu alandaki yeni stratejinin işaretlerini veriyor.

RENAULT İŞ BİRLİĞİNE DE NOKTA KONULUYOR

Citan ve T-Serisi’nin üretimden kaldırılması, Mercedes-Benz’in uzun süredir Renault ile sürdürdüğü iş birliğinin de sonu anlamına geliyor. Citan daha çok ticari kullanıcıları hedeflerken, T-Serisi bireysel ve aile kullanımı için tasarlanmıştı. Her iki modelin Renault Kangoo altyapısıyla üretildiği biliniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Mercedes-Benz, küçük van segmentinde süregelen ortaklıkları sonlandırırken, rekabetin daha yüksek olduğu bu pazardan çıkma kararlılığını da gözler önüne seriyor.

YENİ HEDEF NE?

Mercedes-Benz’in bu adımı, şirketin daha yüksek gelir potansiyeli taşıyan segmentlere yönelme hedefinin bir parçası. Orta ve büyük van sınıfında Sprinter ve Vito gibi güçlü modellerle varlık gösteren marka, bu alandaki yatırımlarını artırarak rekabette daha sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Elektrikli ticari araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte, Mercedes-Benz’in bu segmentteki yeni nesil elektrikli modellerine daha fazla kaynak ayırması da bekleniyor.

UZMANLAR BU DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Otomotiv analistleri, Mercedes-Benz’in küçük van segmentinden çekilmesini riskli ancak stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Avrupa pazarında küçük van satışları son yıllarda düşüş trendine girmişken büyük vanlara olan talep artış gösteriyor. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde kaynakların daha yüksek potansiyel sunan segmentlere aktarılması markanın uzun vadeli rekabet gücünü artırabilir.

Ticari araç satın almayı düşünenler için bu gelişme, piyasadaki seçeneklerin yeniden şekilleneceği anlamına geliyor. Özellikle Citan ve T-Serisi modellerine sahip olmak isteyen kullanıcılar için son alım fırsatları değerlendirilebilir.