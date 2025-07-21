Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, güvenlikte çığır açan markalardan biri olarak bilinse de bu kez hava yastığı sorunu nedeniyle dünya çapında büyük bir geri çağırma operasyonuyla gündemde. Aralık 2002 ile Şubat 2006 arasında üretilen Viano ve Vito modellerini kullananlar için uyarı: Araçlarınıza dikkat edin, hava yastığı hayat kurtarmak yerine tehlike yaratabilir.

TÜM DÜNYADA ARAÇLAR TOPLANACAK

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), Mercedes-Benz’in toplamda 223 bin ticari aracı geri çağıracağını açıkladı. Bunlardan 60 bini Almanya’da, geri kalanı ise dünya genelindeki sürücüleri kapsıyor.

Sorunun merkezinde ise en kritik güvenlik unsurlarından biri olan hava yastığı sistemi yer alıyor.

PATLAMA YAŞANABİLİR

KBA’nın açıklamasına göre, söz konusu araçlarda kaza anında hava yastığının açılması sırasında gaz jeneratörünün patlayabileceği belirtiliyor. Bu sadece hava yastığının düzgün çalışmaması anlamına gelmiyor; aynı zamanda parçalanan metal parçaların yolculara zarar verebileceği, hatta ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, bu durumun emniyet sistemlerinin tamamen işlevsiz kalması anlamına geldiği ve “koruma amacıyla tasarlanan bir sistemin, ölümcül riske dönüşebileceği” yorumlarına yer verildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI YAPILDI

Mercedes-Benz, etkilenen araç sahiplerine doğrudan ulaşmayı planlıyor. Ancak bu modelleri kullanan herkesin, üretim yıllarını ve şasi numaralarını kontrol ederek yetkili servislere başvurması öneriliyor.

Mercedes için bu geri çağırma, sadece teknik bir aksaklık değil, aynı zamanda marka güvenliği ve kullanıcı sadakati açısından da büyük bir sınav anlamına geliyor.