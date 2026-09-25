Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’in haberine göre Mercedes yönetimi, Almanya’daki üretim tesislerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni maliyet azaltma seçeneklerini değerlendiriyor.

Konuya yakın üç kaynak da şirket yönetiminin Almanya’daki işgücü maliyetlerinden 800 milyon euroya kadar tasarruf etmeyi hedeflediğini doğruladı.

ÇALIŞMA SÜRESİ 35 SAATTEN 40 SAATE ÇIKABİLİR

Tasarruf planının en dikkat çekici maddelerinden biri çalışanların çalışma sürelerine ilişkin. Şirketin, haftalık 35 saatlik çalışma süresini ücret artışı yapmadan 40 saate çıkarmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bunun yanı sıra yıllık izin ve Noel döneminde yapılan ikramiyelerin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile bazı özel ödemelere son verilmesi de masadaki seçenekler arasında.

Mercedes'in bu adımlarla Almanya’daki yüksek işgücü maliyetlerini aşağı çekerek üretim tesislerinin rekabet gücünü korumayı amaçladığı belirtiliyor.

İKİ FABRİKANIN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Tasarruf planının daha çarpıcı bölümünü ise fabrikalar oluşturuyor. Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe’nin Sindelfingen’de düzenlenen şirket toplantısında önemli açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Schiebe, Almanya’daki maliyetlerin yeterli ölçüde düşürülememesi durumunda bir binek otomobil fabrikası ile güç aktarma organları bileşenlerinin üretildiği bir tesisin kapatılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Böylece şirketin maliyet azaltma hedeflerine ulaşamaması halinde Almanya’daki iki üretim tesisinin geleceği tartışmaya açılabilir.

ALMANYA’DAKİ ÜRETİMİ KORUMAK İSTİYOR

Mercedes yönetiminin öncelikli hedefinin Almanya’daki üretim tesislerini mümkün olduğunca korumak olduğu, bununla birlikte üretim kapasitesinin sınırlı bir bölümünün yurt dışındaki fabrikalara kaydırılabileceği belirtiliyor.

Şirketin özellikle Macaristan yatırımları dikkat çekiyor. Mercedes’in Kecskemét kentindeki tesisinin üretim kapasitesini iki katına çıkararak yıllık yaklaşık 400 bin araca yükselttiği aktarılıyor.

Bir yandan Almanya’da yüz milyonlarca euroluk tasarruf arayışına giren Mercedes’in diğer yandan yurt dışındaki üretim kapasitesini artırması, şirketin üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik dönüşümünün önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.