Evde hazırlanan mercimek çorbasının lokantalardaki gibi kıvamlı ve lezzetli olmasını isteyenler için küçük bir mutfak sırrı bulunuyor. Çorbanın içerisine pişirme sırasında eklenen 1 çay kaşığı kimyon, lezzetini belirgin şekilde değiştiriyor.

Kırmızı mercimek, soğan, havuç ve patatesle hazırlanan çorbaya eklenen kimyon, kendine özgü aromasıyla diğer malzemelerin lezzetini tamamlıyor. Burada önemli olan ise baharatın miktarını abartmamak. Bir tencere çorba için 1 çay kaşığı kimyon yeterli olabilir.

Kimyonu mercimekler pişerken eklemek, baharatın aromasının çorbaya dağılmasını sağlıyor. Çorba blenderdan geçirildikten sonra kıvamı kontrol ediliyor ve isteğe göre sıcak su ilave ediliyor.

ÜZERİNE TEREYAĞLI SOS HAZIRLAYIN

Lokanta usulü sunum için küçük bir tavada tereyağı eritilerek pul biber ve nane ekleniyor. Hazırlanan sos sıcak çorbanın üzerine gezdiriliyor. Böylece evde hazırlanan mercimek çorbasına daha yoğun bir aroma kazandırılabiliyor