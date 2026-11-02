Türk mutfağının vazgeçilmezi mercimek çorbası, hemen her sofranın baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, pişen tencereye son anda eklenecek tek bir mucizevi baharatın çorbanın biyoyararlanımını ve bağışıklık gücünü adeta 30 katına çıkardığını duyurdu. Kış aylarında hastalıklardan korunmak ve vücuttaki iltihabı sökmek isteyenlerin tencereye yalnızca 1 çay kaşığı eklemesi yetiyor.

TENCEREYE ATILAN 1 ÇAY KAŞIĞI ŞİFA DAĞITIYOR

Beslenme ve diyet uzmanlarının "doğal antibiyotik" olarak tanımladığı bu sihirli dokunuşun sırrı zerdeçal ve karabiber ikilisinde saklı. Kırmızı ve sarı mercimek zengin demir, protein ve lif deposu olmasına rağmen vücut bu besin öğelerinin tamamını her zaman doğrudan ememiyor.

Çorba kaynarken veya ocaktan indirmeden hemen önce tencereye eklenecek 1 çay kaşığı zerdeçal, içerdiği güçlü kurkumin bileşeni sayesinde mercimeğin antioksidan kapasitesini tavan yaptırıyor. Zerdeçalın etkisini vücutta aktif hale getirmek içinse yanına bir tutam taze çekilmiş karabiber eklemek gerekiyor. Karabiberdeki piperin maddesi, zerdeçalın emilimini tam 20 ila 30 kat artırarak çorbayı adeta şifa deposu bir iksire dönüştürüyor.

ŞİŞKİNLİĞİ BİTİRİYOR, DEMİR EMİLİMİNİ KATLIYOR

Geleneksel mercimek çorbasının en sık yaşanan yan etkisi olan gaz ve şişkinlik problemi de bu yöntemle tarihe karışıyor. 1 çay kaşığı zerdeçal ve karabiber harmanı, sindirim enzimlerini harekete geçirerek mideyi rahatlatıyor ve hazmı kolaylaştırıyor.

Uzmanlar ayrıca çorbanın içine son aşamada sıkılacak taze limon suyunun (C vitamini) mercimekteki bitkisel demirin vücut tarafından emilmesini en üst seviyeye taşıdığını hatırlatıyor. Böylece hem kansızlıkla savaşan hem de vücuttaki enfeksiyon odaklarını temizleyen kusursuz bir kalkan elde ediliyor.