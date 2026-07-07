İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi "siyasi casusluk" davasında Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutukluluklarının devamına ve davanın 29 Eylül’e ertelenmesine karar verdi.

Mahkemeden ayrılırken “Bu bir istibdat mahkemesi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” diye seslenen Yanardağ, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

KILIÇDAROĞLU "BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

19 Haziran 2026 tarihinde 'mutlak butlan' kararının ardından ilk canlı yayınına Sözcü TV ekranlarında çıkan Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Terkoğlu, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın kendisine ilettiği soruyu Kılıçdaroğlu'na sormuştu.

Yanardağ'ın sorusu şu şekildeydi:



"Niyetiniz ne olursa olsun iktidar ile paralel bir görüntü sergiliyorsunuz. Öyle ki benim iddianamemde sizinle yaptığım röportaj tutuklanmama sebep olarak gösterilirken bu konuda tek bir yorum yapmadınız. İddianamemi okudunuz mu? Sizinle yaptığım programda bir suç işledim mi?"



Kılıçdaroğlu ise bu soruya şu ifadelerle yanıt vermişti:



"Hayır bu konuda suç işlediğine inanmıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla suçlandığını yeni öğreniyorum. İddianamelerin tamamını okumadığımı söyledim. Komisyon tarafından inceleniyor ve haksızlık varsa tüm belediye başkanlarının dosyalarına bakıyoruz, bakmıyor değiliz. Kimseyi de peşinen suçlamıyoruz"





YANARDAĞ: "GÖRÜŞME TALEP ETTİ, KABUL ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Yaşananların ardından Yanardağ, dün kendisine dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu'nun görüşme talep ettiğinin iletildiğini belirtti ve "Kılıçdaroğlu'ndan dolaylı olarak haber geldi. Görüşmek istediğini ilettiler. Rica tonluydu. Değerlendiriyorum. Ama eğilimim görüşmemem yönünde. Çünkü onunla yaptığımız söyleşinin dava konusu olduğundan haberi vardı" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDEN YALANLAMA



Butlan CHP'sinde Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Deniz Demir ise söz konusu iddiayı yalanlayarak şu paylaşımı yaptı:



"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu haberde iddia edildiğinin aksine, doğrudan ya da dolaylı hiçbir görüşme talebi olmamıştır.



Bu asılsız iddiayı, konunun muhatabı olan Sayın Genel Başkanımıza doğrulatmadan yayınlamak, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.



Bizler basın özgürlüğünü kararlılıkla savunurken, basın kuruluşlarının da habercilik etiği ve sorumluluk bilinci konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz."