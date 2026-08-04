İngiltere’nin Sheffield şehrinde yaşayan Dan ve Luisa çifti, 20. yüzyılın başından önce inşa edilen müstakil evlerinin bodrum katında yer alan ve uzun süredir kapalı tutulan bir duvarı yıkmaya karar verdi. Bodrum merdivenlerinin altındaki tuğla örme yapıyı temizleyen çift, evin mimari planında görünmeyen gizli bir bölmeye ulaştı.

GİZLİ ODADAKİ TENEKE KUTU NASIL BULUNDU?

Duvarın açılmasının ardından içeride büyük bir kömür birikintisiyle karşılaşan aile, alanı temizlemek için kömürleri torbalayarak dışarı çıkardı. Kömür yığınının en alt tabakasında, yıpranmış ve paslanmış halde metal bir boya kutusu tespit edildi. Dış yüzeyinde amonyak kokusu ve yoğun pas bulunan kutuyu doğrudan açmaktan kaçınan aile, nesneyi birkaç ay boyunca güvenli bir alanda muhafaza etti. Şüpheli kutuyu açmak için tüm aile üyelerinin bir arada olduğu bir zamanı bekleyen çift, açılış anını kayıt altına aldı.

PASLI TENEKE KUTUNUN İÇİNDEN NE ÇIKTI?

Aletler yardımıyla açılan teneke kutunun içinden kağıda sarılı halde paketlenmiş para desteleri çıktı. Yapılan incelemede, paslı tenekenin içinde 1970'li yıllara ait 5 sterlinlik eski İngiliz banknotlarının yer aldığı belirlendi. Kömür dolu odadaki nemli koşullara rağmen korunan banknotlar, aile üyeleri tarafından dikkatle kurutulduktan sonra kullanım aşamasına getirildi.

TENEKE DOLUSU PARANIN KAYNAĞI BİLİNİYOR MU?

Kutunun içerisinden paranın kime ait olduğunu gösteren herhangi bir belge, not veya isim çıkmadı. Banknotların basım tarihi ve binanın yaşı göz önüne alındığında, paranın evin eski sahiplerinden biri tarafından gizlendiği değerlendiriliyor. Kuruma sürecinin ardından bankaya yatırılan meblağ, geçici olarak işsiz olan Luisa ve ailesinin ev masraflarını karşılamada kullanıldı.