Iğdır kent merkezinde gece saatlerinde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kişinin merdiven korkuluklarına sıkıştığı ve kendi imkanlarıyla kurtulamadığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kısa sürede adrese ulaşan Iğdır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, demir korkuluklar arasında sıkışan vatandaşın engelli olduğunu belirledi. Ekiplerin dikkatli ve özenli çalışması neticesinde talihsiz kişi sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin yapılan kontrollerinde üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, kurtarılan engelli kişinin kimliğini belirlemek ve olayın gelişimini netleştirmek amacıyla inceleme başlattı.