Fransız mühendis Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı için tasarlanan ve inşa edilen Eyfel Kulesi, yapıldığı ilk dönemlerde farklı tepkilerle karşılaşmıştı.

O dönemde birçok sanatçı ve yazar tarafından “çirkin” ve “gereksiz” bulunan yapı, zaman içerisinde dünyanın en ikonik sembollerinden biri haline dönüştü. Kulede yer alan orijinal spiral merdivenler, 1983 yılında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları ve asansör kurulumu nedeniyle söküldü.

24 PARÇAYA BÖLÜNEREK DÜNYAYA DAĞILDI

Sökülen bu tarihi merdiven hattı toplam 24 parçaya ayrıldı. Bu bölümlerin bir kısmı çeşitli müzelere bağışlanırken, bir kısmı da dünya genelindeki açık artırmalarda satışa sunuldu.

Yakın zamanda satışa çıkacak olan 2,7 metre yüksekliğindeki 14 basamaklı bu özel bölümün, uzun yıllar boyunca kimliği açıklanmayan Fransız bir koleksiyoner tarafından muhafaza edildiği bildirildi.

SATIŞ BEKLENTİSİ

New York Times’ta yer alan habere göre, merdiven parçası için 120 bin ila 150 bin euro arasında bir değer öngörülüyor.

Uzmanlar, 2016 yılında benzer bir parçanın 523 bin 800 euro gibi yüksek bir bedelle satılmış olması nedeniyle, bu ihalede de yoğun bir ilgi ve rekabet bekliyor.

Sadece dekoratif bir öge değil, aynı zamanda bir prestij ve tarih yatırımı olarak görülen parça, uzmanlar tarafından “tarihi bir zaman yolculuğu” olarak tanımlanıyor.

Dünya genelinden koleksiyonerlerin yanı sıra müze ve kurumsal şirketlerin de katılması beklenen açık artırma, Eyfel Kulesi’nin mirasına dokunma fırsatı sunuyor. Bir dönem tartışmaların odağında olan kulenin bu orijinal parçası, günümüzde tarihe tanıklık eden önemli bir yapı unsuru olarak değerlendiriliyor.