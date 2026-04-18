Geçtiğimiz hafta safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan İbrahim Tatlıses, sağlık durumu toparlanmaya başlamışken bu kez ailesinden gelen haberle gündeme geldi.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, ikiz oğullardan Ayel’i kucağında taşıdığı sırada merdivenlerden inerken dengesini kaybedip düştü. Olayın ardından anne ve oğul hızla hastaneye götürülürken, yapılan kontrollerde durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli müşahedenin ardından Şefkatli ve oğlu Ayel taburcu edilerek evlerine döndü.

Yaşananları anlatan Yasemin Şefkatli, Ayel’in karnında yüzeysel bir yaralanma olduğunu belirtti.

"AMBULANSLA HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

Şefkatli, kazayı şu sözlerle anlattı: “Ayağım kayınca merdivenden düştüm, o sırada çocuk güvenlik kapısının demirine çarpıp Ayel’in karnında hafif bir sıyrık oluştu. Hareket edemeyince ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık.”

Durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Şefkatli, “İkimiz de çok iyiyiz. Gerçekten görünmez bir kaza oldu. Allah beterinden korudu. Ne kafamızı çarptık ne de ciddi bir şey yaşadık” diyerek sevenlerini rahatlattı.