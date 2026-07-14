Şair Ahmet Telli'nin cenazesine gönderdiği çelengin kabul edilmemesinin ardından aileyi ziyaret edeceğini duyuran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talebine Telli ailesinden olumsuz yanıt geldi. Ailenin yaptığı açıklamada, taziye sürecinin yalnızca aile bireyleri ve yakın dostlarla sürdürüleceği ifade edildi.

ZİYARET TALEBİ ERİ ÇEVRİLDİ

Ahmet Telli'nin oğlu Hakkı Telli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinde bulunmak istediğinin kendilerine iletildiğini belirtti. Nazik düşüncesi nedeniyle teşekkür eden Hakkı Telli, aile olarak bu ziyareti kabul etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

"SİYASİ POLMEİKLERİN DIŞINDA KALMAK İSTEMİYORUZ"

Açıklamada, Ahmet Telli'nin anısının herhangi bir siyasi tartışmanın parçası haline gelmesinin istenmediği vurgulandı. Aile, yaşadıkları derin acı nedeniyle taziye sürecini yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarıyla, sakin ve mahrem bir ortamda geçirmek istediklerini belirtti.

"İNSANİ DEĞERLERLE ANILSIN"

Hakkı Telli, en büyük temennilerinin Ahmet Telli'nin şiirleri, fikirleri ve yaşamı boyunca savunduğu insani değerlerle anılması olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca kamuoyundan bu hassasiyetin gözetilmesi ve ailenin tercihine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.