Yıllardır beraber olan Serkan Keskin ile Meriç Aral, geçen eylül ayında dünya evine girmişti. Oyuncu çiftten müjdeli haber geldi.
Rol aldığı 'Sandık Kokusu' dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
"HAMİLELİĞE DENK GELDİ"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aral, "Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamileliğe denk geldi. Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" dedi.
Meriç Aral bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. "Erkek olacağını öğrendik" diyerek mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini açıkladı.