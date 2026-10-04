Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, kanser tedavisi gören 43 yaşındaki ağabeyi İnanç Keskin'i 21 Eylül'de kaybetmişti. Ağabeyinin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Keskin, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla İnanç Keskin'e veda etti.

Ağabeyine hitaben yazdığı mesajda yaşadığı acıyı, birlikte geçirdikleri günleri ve geride kalanlara dair düşüncelerini anlatan Keskin, duygusal ifadeleriyle takipçilerini de hüzünlendirdi.

“ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDIN”

Meriç Keskin, ağabeyine yazdığı mesajda onun hastalık sürecindeki mücadelesine değindi.

Keskin, “İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın. Zafer her zaman kazanmak değilmiş; bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

“SON YOLCULUĞUNDA ALKIŞLARLA UĞURLANDIN”

Ağabeyinin cenazesine dair duygularını da paylaşan Keskin, İnanç Keskin'in son yolculuğunda alkışlarla uğurlandığını belirtti.

“Bilmiyorum gördün mü, duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın. Tanıyan tanımayan herkes öyle şeyler yazdı ki, vedanda bile gururlandırdın” diyen Keskin, yaşadığı acıyı ve aklındaki soruları anlattı.

“HEPİMİZ KAFAMIZI BİR YERE ÇEVİRİP AĞLIYORUZ”

Meriç Keskin, ağabeyinin ardından ailesinin yaşadığı acıyı da anlattı. İnanç Keskin'in kızı Duru'nun da babasının yokluğuna alışamadığını söyleyen Keskin, “Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağabeyiyle ilgili anılarını anlatırken gündelik hayatın içinde karşılaştığı detayların bile kendisini duygulandırdığını belirten Keskin, yaşananları yer yer mizahi bir dille aktardı.

“ŞİMDİ TOPRAĞIN ALTINDA OLMAN İNANILMAZ”

Mesajının en duygusal bölümünde ağabeyine seslenen Meriç Keskin, “Neyse böyle ağabey... Kaldık annemle ikimiz. Hiçbirimiz iyi değiliz. Seninle yaşlanırız diyordum, gittin. Alışacağız. Şimdi toprağın altında olman inanılmaz” dedi.

Keskin, ağabeyiyle bir gün yeniden buluşacağına inandığını belirterek, “Yanını ayırttım, elbet bir gün buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımını ağabeyinin ardından yaşadığı acıyı ve özlemi anlattığı sözlerle sürdüren Meriç Keskin, İnanç Keskin'in ardından geride kalan ailesinin yasını da gözler önüne serdi.