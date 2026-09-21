Ünlü fenomen Meriç Keskin’in 43 yaşındaki abisi İnanç Keskin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçirdiği zatürre sonrası yoğun bakıma alınan Keskin, hayatını kaybetti. İnanç Keskin’in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’ne getirildi. Cenaze töreninde Keskin’in ailesi, yakınları ve sevenleri bir araya geldi.

MERİÇ KESKİN TÖRENDE FENALAŞTI

Abisinin cenaze törenine katılan Meriç Keskin, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle törende fenalaştı. Keskin’e olay yerinde doktor müdahalesinde bulunuldu.

İş ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı törende şarkıcı Deha ve eşi Aslı Bilimler de yer aldı.

ÇELENKLER DİKKAT ÇEKTİ

İnanç Keskin’in cenaze töreninde gönderilen çelenkler de dikkat çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun çelenkleri de törende yer aldı.