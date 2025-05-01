Asya Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al-Hilal karşı karşıya geldi.
Al-Ahli'nin 3-1 kazandığı ve adını finale yazdırdığı mücadelenin 51. dakikasında yaşanan gerginlik karşılaşmaya damga vurdu.
MERİH KULÜBEYE YÜRÜDÜ
Dakikalar 51'i gösterirken ortalık karıştı. Merih Demiral, bir pozisyonun ardından Al-Hilal yedek kulübesiyle önce sözlü tartışma yaşadı. Ardından gelen tepki sonrası öfkelenen milli yıldızı arkadaşları güçlükle sakinleştirdi..
Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaşanan gerilim esnasında kendi kulübesini sert bir şekilde uyararak yatıştırdı. Portekizli çalıştırıcı, kulübedeki birçok ismi iterek yerlerine oturttu.
Merih Demiral pozisyon sonrası sarı kart gördü ve Al-Hilal kulübesinden bir isim ise kırmızı kart gördü. Gergin geçen maçın 59. dakikasında Al Hilal’in savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly ise yaptığı sert faulün ardından oyun dışı kaldı.