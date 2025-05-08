AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Merih Demiral, turnuva tarihinde kupayı kazanan ilk Türk futbolcu oldu. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile şampiyonluk yaşayan milli stoper, bu başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda Türk futbolu adına da önemli bir adım olduğunu vurguladı. 27 yaşındaki milli futbolcu, çocukluk hayalleri ve global futbol vizyonu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) samimi açıklamalarda bulundu.

'TÜRK FUTBOLUNUN DÜNYADAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR ADIM'

A Milli Takım oyuncularından Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, AFC Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Kazanılan şampiyonluğun anlamını anlatan Merih, "Bu kupa sadece bireysel bir başarı değil, Türk futbolunun dünyadaki yerini de güçlendirecek bir adım. Avrupa dışında da Türk futbolcuların fark yaratabileceğini, sorumluluk alıp başarıya ulaşabileceğini gösteriyoruz. Bu tür başarıların, genç oyuncular için de ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun sadece Avrupa değil, global ölçekte de var olabileceğini herkese göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA İÇİN HAYALLERİM DEVAM EDİYOR'

Başarılı savunmacı, Asya’nın en büyük kupasını kazanmanın çocukluk hayaliyle nasıl örtüştüğünü ise, "Küçükken mahallede arkadaşlarla oynarken hep Şampiyonlar Ligi finalini hayal ederdik. O sahnelerde kendimi hayal etmek bile yetiyordu. Bugün o duyguyu, o heyecanı birebir yaşadım. Belki Avrupa değildi ama Asya’nın en büyük kupasını kaldırmak da o çocukluk hayalime çok yakın bir duygu. O hayali başka bir kıtada gerçek kıldım ama Avrupa için hayallerim elbette hala devam ediyor" şeklinde aktardı.

Kariyerinde İtalya'da Juventus formasıyla Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Merih Demiral; Al Ahli formasıyla elde ettiği bu başarıyla AFC Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.