A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 yenildi. Maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Merih Demiral, açıklamalarda bulundu.

ÖNÜMÜZDE 3 MAÇ VAR

Demiral, "Çok üzgünüz. Maçın hakkını alamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kaldık ama yine de gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var. Onlardan en iyisini alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

KIRMIZI KART YORUMU

Demiral, kırmızı kartla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi. VAR'dan izledi ama yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basit bir şeydi. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi verdik. Çok üzgünüz."