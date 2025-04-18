Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, kariyeri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan milli yıldız, Arabistan günleri için "Suudi Arabistan’da çok mutluyum. Uyum sağlamak zordu ama ben ve ailem şu an burada iyi hissediyoruz. Şimdi ailem ve ben mutluyuz. Takım olarak iyi sonuçlar alsak bile, şimdi Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacağız ve kazanma şansımız var. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

İTALYA'YA AÇIK KAPI

Serie A'da çok şey öğrendim, kariyerim için çok önemliydi. Hala şampiyonayı takip ediyorum, ayrıca vatandaşlarım Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız da orada olduğu için. Hala Serie A'yı takip ediyorum. Milan'a çok yakındım ancak mevcut kulübümle konuştuktan sonra oraya gidip oynamamaya karar verdik. Milan harika bir takım ve bir gün Pioli ile çalışmak isterim. Zaten dört veya beş yıl önce, Juventus'tayken Milan'a çok yakındım. O zamanlar Maldini vardı, ancak ondan sonra başka bir şey olmadı” dedi.

Inter ile de yakınlığı olduğunu açıklayan Merih Demiral "Inter'e de yakındım ama bir şey olmadı çünkü Atalanta beni satmamayı tercih etti. İtalya'ya geri mi dönelim? Bakalım, futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz" diye konuştu.