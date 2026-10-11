Suudi Arabistan’da yaşanan saldırının ardından açıklama yapan milli futbolcu Merih Demiral, olay karşısında sessiz kalmak istemediğini belirtti.

Demiral, “Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM İKİNCİ EVİM"

Saldırının masum insanları hedef aldığını vurgulayan Demiral, Suudi Arabistan’ın yaşanan krizi aşacağına inandığını söyledi.

Milli futbolcu, “Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim” diye konuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim’de başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 309 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.