Meriç Keskin'in 43 yaşında hayatını kaybeden abisi İnanç Keskin, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Keskin ailesinin acı gününde sevenleri de Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde bir araya geldi. Abisinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Meriç Keskin ise cenazenin ardından ilk kez görüntülendi. Keskin'in can dostuyla geçirdiği o anlar, yakın arkadaşı Gizem Genç Küçük tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. ACISINI CAN DOSTUYLA PAYLAŞTI Görüntülerde Merik Keskin'in yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Keskin'in acısını can dostuyla paylaştığı anları paylaşan Gizem Genç Küçük, gönderisine “Nasıl hissediyorlar bir bilseniz…” notunu düştü. Paylaşım, Keskin'in abisinin ardından yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. İNANÇ KESKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI Kansere yenik düşen 43 yaşındaki İnanç Keskin için geçen günlerde Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Keskin'in ailesi, yakınları ve sevenleri cenazede bir araya gelerek son görevlerini yerine getirdi.

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