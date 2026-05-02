Almanya Federal Hükümeti, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi eski Başbakan Angela Merkel’in saç tasarımı ve makyaj hizmetleri için Haziran 2024’ten bu yana toplam 64 bin 677 euro harcadı. Dün yayımlanan resmi veriler bir soru önergesine verilen yanıtla ortaya çıktı.

Sağcı AfD (Almanya için Alternatif) partisinden bir milletvekilinin sorusu üzerine açıklanan veriler; Junge Freiheit ve Apollo News gibi medya organları tarafından kamuoyuna duyuruldu.

AYLIK ORTALAMA 3 BİN EURO HARCAMA

Açıklanan detaylara göre, toplam masrafın 36 bin 354 euroluk büyük kısmı sadece 2025 yılı içerisinde gerçekleşti. Bu rakam, Merkel’in kişisel bakımı için ayda ortalama 3 bin euro harcandığı anlamına geliyor.

Federal Başbakanlık, söz konusu harcamaları eski başbakanların "devam eden resmi görevlerini" yerine getirmeleri için gereken "zorunlu giderler" olarak tanımlıyor. Bu kapsamda Merkel’in halka açık toplantıları, uluslararası temasları ve emeklilik sonrası üstlendiği protokol görevleri gerekçe gösteriliyor. Ayrıca, Merkel’e eşlik eden özel stilistin seyahat ve konaklama masraflarının da devlet tarafından karşılandığı belirtildi.

HALEFİ SCHOLZ İÇİN HARCAMA YAPILMADI

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Merkel’in halefi Olaf Scholz ile yapılan kıyaslama oldu. Görev süresi boyunca Scholz için aynı dönemde herhangi bir ek saç veya makyaj masrafı kaydedilmediği ifade edildi.

TOPLAM MALİYET 100 BİN EUROYU GEÇTİ

Bu son verilerle birlikte Merkel’in 2021 Aralık ayında görevi bırakmasından bu yana biriken toplam imaj faturası altı haneli rakamlara ulaştı.

2022 Yılında yaklaşık 38 bin euro harcanırken 2023 yılında yaklaşık 55 bin euro harcandı.

Güncel toplamda ise 100 bin euro barajının aşılmasıyla Merkel, Alman hükümeti için "tarihin en maliyetli eski başbakanı" unvanını aldı.

Söz konusu rakamlara ofis giderleri, makam araçları ve koruma personeli masraflarının dahil olmadığı vurgulandı.

VERGİ MÜKELLEFLERİ DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Almanya Vergi Mükellefleri Derneği artan maliyetler karşısında endişelerini dile getirdi. Dernek Başkanı Reiner Holznagel, bu tür harcamaların, kendi bakım masraflarını karşılayan sıradan vatandaşlara açıklanmasının zor olduğunu ifade etti. Holznagel, masrafların asgari düzeye indirilmesi ve mümkünse siyasetçiler tarafından özel olarak karşılanması çağrısında bulundu.

Federal Başbakanlık geçmişte, hizmet veren yüklenicilerin ticari sırları ve kişilik haklarını gerekçe göstererek bu harcamaların ayrıntılarını açıklamayı reddetmişti.