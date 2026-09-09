Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği ezici zaferin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının kendisini derinden sarstığını belirten Merkel, yaşanan tabloyu ülke açısından "gerçek bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) ikinci sırada kalmasından büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayan eski Başbakan, "Bir CDU üyesi olarak kalbim kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

AFD AÇIK ARA FARK ATTI

Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde AfD, oyların yüzde 43,8’ini alarak açık ara birinci parti konumuna yükseldi. Buna karşılık CDU, 2021 seçimlerine göre 19,9 puanlık ciddi bir kayıp yaşayarak yüzde 17,2 ile ikinci sırada kaldı. Seçimde Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9,3 ile üçüncü sırayı alırken, BSW yüzde 5,3 oyla meclise girmeyi başardı. Ancak AfD, aldığı yüksek oy oranına rağmen tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu elde edemedi.

MERKEL'DEN SEÇİM ANALİZİ

Seçim sonuçlarını değerlendiren Angela Merkel, AfD’nin özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarını son derece etkin kullanarak geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekti. Geleneksel siyasi iletişim yöntemlerinin artık işlevini yitirdiğini savunan Merkel, "TikTok'a girmiyoruz" anlayışının sürdürülemeyeceğini ve demokratik partilerin seçmenleri bulundukları platformlarda yakalaması gerektiğini dile getirdi.

Seçmenlerin artık kendi bilgi dünyalarını oluşturduğunu belirten eski Başbakan, adayların halkın karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca AfD'nin kamu televizyonunu ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürerek kamu yayıncılığının önemine vurgu yaptı.

Seçim sonrası eyaletteki siyasi tablo belirsizliğini koruyor. AfD'nin zaferine rağmen BSW dışındaki tüm partilerin aşırı sağcı partiyle koalisyon kurmayı reddetmesi, yönetim krizini beraberinde getirdi. Alman medyasında BSW'nin AfD'ye dışarıdan destek vereceği bir hükümet seçeneği konuşulurken, Merkel AfD’nin yükselişini durdurmak için henüz kesin bir reçetenin bulunmadığını ancak daha etkin sosyal medya kullanımı ve doğrudan iletişimin şart olduğunu ifade etti.