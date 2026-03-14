Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, artan jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki belirsizlikler merkez bankalarını güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

2020 yılından bu yana altın fiyatlarının yüzde 230’un üzerinde artması, birçok ülkenin rezerv stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Merkez bankaları, döviz rezervlerini çeşitlendirmek ve finansal risklere karşı koruma sağlamak amacıyla altın alımlarını hızlandırdı.

SON 5 YILDA EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Açıklanan resmi verilere göre son beş yılda altın rezervlerini en fazla artıran ülkeler sıralandı. Listeye göre bazı ülkeler rezervlerini katlayarak dikkat çekici bir artış sağladı.

Son 5 yılda altın rezervini en fazla artıran 15 ülke şöyle sıralandı:

Çin – %357,1 Polonya – %314,6 Türkiye – %251,8 Hindistan – %245,3 Brezilya – %105,1 Azerbaycan – %83,6 Japonya – %80,8 Tayland – %80,6 Macaristan – %78,5 Singapur – %77,3 Irak – %74,6 Katar – %73 Çek Cumhuriyeti – %62,8 Rusya – %55,4 Birleşik Arap Emirlikleri – %51,7

TÜRKİYE İLK ÜÇTE YER ALDI

Listede Türkiye’nin üçüncü sırada yer alması dikkat çekti. Son beş yılda altın rezervlerini yüzde 251,8 oranında artıran Türkiye, birçok büyük ekonomiyi geride bırakarak üst sıralara yükseldi.

Bu artışın, rezerv çeşitlendirme politikası ve küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

ALTIN REZERVLERİ STRATEJİK ÖNEM KAZANDI

Uzmanlara göre küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi, merkez bankalarının altına olan ilgisinin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini gösteriyor.

Özellikle jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde altın, ülkeler için hem güvenli bir rezerv aracı hem de finansal istikrarı korumaya yardımcı stratejik bir varlık olarak öne çıkıyor.