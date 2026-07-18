Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına kilitlenmişken, dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir analiz geldi. Banka, cuma günü müşterileriyle paylaştığı analiz notunda, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma iştahının fiyatlardaki olası düşüşleri sınırlayacak en önemli unsur olduğunu vurguladı.

MAYIS AYINDA ALIMLAR HIZ KAZANDI

Goldman Sachs analisti Lina Thomas tarafından hazırlanan raporda, bankanın anlık tahmin (nowcast) modeline göre merkez bankalarının mayıs ayında 81 ton altın satın aldığı belirtildi. Üç aylık mevsimsellikten arındırılmış verilere göre aylık ortalama alım 67 ton seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın 2022 öncesindeki 17 tonluk tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde kalması dikkat çekti.

Banka, özellikle Çin’in büyük katkısıyla alımların yeniden hız kazanmasının, Fed’in şahin fiyatlamalarından kaynaklanan geçici aşağı yönlü baskılara karşı altın fiyatlarına güçlü bir destek alanı sağlayacağına inanıyor.

REZERV ÇEŞİTLENDİRMESİ 'ÇOK YILLI BİR TRENDE' DÖNÜŞTÜ

Goldman Sachs, merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklerden korunmak amacıyla rezervlerini çeşitlendirmesini "çok yıllı bir trend" olarak değerlendirmeye devam ediyor. Banka, merkez bankalarının aylık ortalama altın alımlarının 2026 yılında 50 ton, 2027 yılında ise ayda 40 ton seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki tahminlerini korudu.

Raporda, 2022 yılında Rusya’nın rezervlerinin dondurulmasının ardından gelişmekte olan ülke merkez bankalarının başlattığı bu çeşitlendirme hareketinin, bankanın 2026 sonu için öngördüğü ons başına 4.900 dolarlık altın fiyatı tahmininin en temel dayanağı (çıpası) olduğu ifade edildi.

KISA VE ORTA VADELİ GÖRÜNÜM: RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Kısa vadede, piyasaların Fed'in bu yıl yapabileceği olası faiz artışlarını fiyatlaması nedeniyle makro politikalardan korunma talebinin azaldığı ve bunun altın üzerinde geçici bir baskı yarattığı belirtildi. Ancak Goldman Sachs ekonomistleri Fed’den yeni bir faiz artışı beklemediği için, bu baskının yakın zamanda tersine dönmesi öngörülüyor.

Orta vadede ise fiyat tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği vurgulandı. Goldman Sachs, özel portföylerdeki altın payının hâlâ düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, son jeopolitik gelişmelerin rezerv çeşitlendirme eğilimini yalnızca merkez bankalarıyla sınırlı bırakmayıp özel yatırımcılara da sıçratabileceğini (hızlandırabileceğini) belirtti.