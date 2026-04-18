İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği’nin merkez bankası ve hazine başkanları, küresel ölçekte kritik öneme sahip bir bankanın çöküş senaryosunu test etmek amacıyla bugün Washington’da kapsamlı bir "savaş oyunu" gerçekleştirecek.

DÜNYANIN ANA MERKEZ BANKALARI TOPLANIYOR

Küresel finansal istikrara yönelik risklerin arttığı bir dönemde düzenlenen tatbikata ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve aralarında Guvernör Andrew Bailey’nin de bulunduğu İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) en üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor.

LEHMAN BROTHERS BENZERİ BİR KRİZ TEST EDİLECEK

ABD’nin başkentinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek olan bu "masa başı" stres testi, yetkililerin 2008 yılında yaşanan Lehman Brothers benzeri bir çöküşe nasıl yanıt vereceklerini simüle edecek. Söz konusu tatbikat; yapay zeka, riskli özel kredi borçlanmaları ve ABD-İsrail-İran geriliminden kaynaklanan piyasa aksaklıklarının finansal istikrarı tehdit ettiği bir atmosferde icra ediliyor.

YAPAY ZEKA VE JEOPOLİTİK İRSKLER MERCEK ALTINDA

Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington’da bir araya gelen maliye bakanları ve düzenleyici kurum temsilcileri, özellikle ABD’li teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen son yapay zeka modellerinin finansal sistem için ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, geçtiğimiz hafta ABD’li Anthropic şirketinin Mythos AI modelinin, bilişim sistemlerindeki açıkları deşifre etme kapasitesi nedeniyle benzeri görülmemiş bir risk taşıdığına dikkat çekmişti. Aynı zamanda Küresel Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanlığı görevini de yürüten Andrew Bailey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hepimiz için çok ciddi bir meydan okuma. Yapay zeka dünyasının ne kadar hızlı hareket ettiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor."

KOORDİNASYON VE KARARLILIK MESAJI

ABD, İngiltere ve AB’den üst düzey yetkililerin, IMF toplantılarının ardından Washington’da kalarak ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ofislerinde gerçekleştirilecek tatbikata katılması bekleniyor. FDIC tarafından "üçlü düzeyde temel egzersiz" olarak adlandırılan bu toplantı, birden fazla düzenleyici kurumun küresel bir bankanın çöküşüne karşı koordineli hareket etme kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

FDIC’den yapılan açıklamada, çalışmanın amacına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Sistemik önem: Küresel sistemik öneme sahip bankaların (G-SIB) tasfiye rejimlerinin daha iyi anlaşılması.

Sınır ötesi iş birliği: Ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi.

Düzenli tasfiye: Olası bir iflas durumunda piyasa düzenini bozmadan sürecin yönetilmesine yönelik güvenin tesis edilmesi.

2008 finansal krizinden bu yana, büyük bir banka iflasının tekrarlanmasını önlemek amacıyla bu tür stres testleri düzenleyiciler arasında yaygın bir uygulama haline geldi. IMF toplantılarının hemen ardından düzenlenen bu hafta sonu oturumu, tüm kurum başkanlarının aynı anda aynı şehirde bulunmasını fırsat bilerek yüz yüze bir strateji geliştirme imkanı sunuyor.