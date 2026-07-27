Küresel finans devleri Citibank, HSBC, WisdomTree ve Dünya Altın Konseyi, Temmuz 2026 itibarıyla yayımladıkları son raporlarla altın piyasasına ilişkin orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yılın ilk yarısında görülen sert dalgalanmaların ardından açıklanan raporlarda, kısa vadede baskıların sürebileceği ancak uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğu ifade edildi.

CİTİBANK VE HSBC'NİN BEKLENTİLERİ

Citibank analistleri tarafından hazırlanan rapora göre, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında ons başına 3 bin 800 doların altına sarkma riski bulunuyor. Banka uzmanları, yüzde 15 ila 20 oranında yaşanabilecek bir gerilemenin kaldıraçlı pozisyonlarda tasfiyeyi tetikleyebileceğini kaydetti.

Buna karşın merkez bankası alımları, küresel mali endişeler ve dolarsızlaşma eğilimiyle altının orta ve uzun vadede yeniden ivme kazanacağı, fiyatların önümüzdeki birkaç yıl içinde ons başına 6 bin dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

WisdomTree analistleri ise yaşanan sert düşüşü aşırı değerlemelerin temizlendiği sağlıklı bir düzeltme süreci olarak nitelendirdi.

Diğer yandan HSBC, yüksek reel faizler ve güçlü dolar baskısı nedeniyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 560 dolara düşürürken, yıl sonu hedefini 4 bin 750 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Fiyatların 2026'nın geri kalanında 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar bandında yatay seyretmesini bekleyen HSBC yetkilileri, 2027 yıl sonunda fiyatın 5 bin 25 dolara ulaşacağını bildirdi.

Banka analistleri, artan kamu borçları, bütçe açıkları ve jeopolitik risklerin altını desteklediğini belirterek merkez bankalarının talebinin 2026'da 680 tona, 2027'de ise 850 tona ulaşacağını öngördü. Raporda ayrıca gümüş tarafında yüksek rasyo ve üst üste altıncı yılda beklenen arz açığına dikkat çekildi.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ ARAŞTIRMASI VE MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 araştırması, resmi kurumların altına olan ilgisinin rekor seviyelere ulaştığını gösterdi. Rezerv yöneticilerinin yüzde 89'u önümüzdeki 12 ayda küresel merkez bankası altın rezervlerinin artmasını beklerken, kurum bazında alım planlayanların oranı yüzde 45 oldu.

Merkez bankalarının altına yönelmesinde kriz dönemlerindeki yüksek performans, uzun vadeli değer saklama özelliği ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı öne çıkan etkenler olarak sıralandı.

Konsey yetkilileri, katılımcıların yüzde 74'ünün önümüzdeki 5 yıl içinde ABD dolarının küresel rezervlerdeki payının azalacağını, yüzde 84'ünün ise altının payının artacağını öngördüğünü kaydetti.

Bu tablonun, altının doğrudan doların yerini almasından ziyade artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler karşısında rezervlerin daha güvenli varlıklarla çeşitlendirilmesi amacına dayandığı aktarıldı. Son dört yıldır yıllık bin tonun üzerinde gerçekleşen resmi altın alımlarının önümüzdeki dönemde de güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor.

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