Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel ekonominin yönünü tayin edecek "2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması" sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, dünya genelindeki merkez bankaları jeopolitik riskler ve enflasyona karşı koruma amacıyla altını hiç olmadığı kadar talep ediyor.

MERKEZ BANKALARI NELER YAPACAK?

Araştırmaya katılan merkez bankası yetkililerinin yüzde 89'u, küresel altın rezervlerinin önümüzdeki bir yıl içinde artmaya devam edeceğini bekliyor.

Daha da önemlisi, katılımcıların yüzde 45'i kendi kurumlarının da altın rezervlerini artıracağını belirtti. Bu oran, WGC araştırma tarihinde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Rezervini azaltmayı düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 1 seviyesinde kaldı.

ALTIN BULUNDURMANIN 3 NEDENİ

Küresel ekonominin patronları, kasalarını altınla doldurma kararlarının arkasındaki ana motivasyonları sıraladı. Merkez bankalarına göre altını vazgeçilmez kılan unsurlar şu şekilde sıralandı:

-Kriz dönemlerindeki güçlü performansı: Finansal türbülanslarda değerini koruması.

-Portföy çeşitlemesi: Yumurtaları aynı sepete koymama stratejisi.

-Enflasyon koruması: Paranın satın alma gücünü küresel enflasyona karşı savunması.

GELECEK 5 YILDA DOLARIN DEĞERİ NE OLACAK?

Yayımlanan raporda geleceğe ilişkin en dikkat çekici öngörülerden biri para birimlerinin payı oldu. Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rezervler içindeki ABD doları payının orta düzeyde veya belirgin şekilde azalacağını düşünüyor. Euro ve Çin yuanının payının sabit kalması beklenirken, dolardan boşalan tahta altının oturacağı öngörülüyor.

PARANIN KAYNAĞI NERESİ?

Merkez bankalarının yeni altın alımlarını hangi kaynaklarla fonladığı da netlik kazandı.

Bankaların yüzde 50'si kendi ülkelerinde yerel para birimiyle gerçekleştirilen yurt içi alım programlarını (madenlerden doğrudan alım vb.) ana kaynak olarak gösterdi.

Katılımcıların yüzde 38'i ise ellerindeki diğer mevcut rezerv varlıklarını satarak altına geçiş yaptığını söyledi.

İNGİLTERE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Küresel altınların depolandığı lokasyonlarda İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 57 ile yine dünyanın bir numaralı kasası olarak tarihe adını yazdırdı.

Yurt içi depolama yüzde 49 ile ikinci sırada olurken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yüzde 16 pay aldı.

En çarpıcı düşüş ise İsviçre'de yaşandı; İsviçre Merkez Bankası'nın tercih edilme oranı bir yılda yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi.

FİZİKİ OLARAK NEREDE TUTULUYOR?

Jeopolitik gerilimler, bankaları altınlarını "fiziki olarak nerede tuttuklarını" yeniden düşünmeye zorladı. Katılımcıların yüzde 9'u son bir yılda altınlarını kendi ülkelerine (yurt içi depolamaya) taşıdığını, yüzde 10'u ise yurt dışındaki depolama lokasyonlarını çeşitlendirdiğini bildirdi. Önümüzdeki 12 ayda da yüzde 7'lik kesim yurt içine dönmeyi, yüzde 9'luk kesim ise yeni yurt dışı lokasyonlar bulmayı planlıyor.