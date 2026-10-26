Küresel rezerv yönetiminde merkez bankalarının altın varlıklarına yönelik kararları farklılaşıyor. Yıl başından bu yana rezervlerindeki altını nakde çeviren Rusya ve kâr satışı planlayan Kazakistan'a karşılık, Polonya alımlarını sürdürerek hedeflerine doğru ilerliyor; elden çıkarılan Rus altınlarının ana adresi ise Çin oluyor.

RUSYA'DAN 1998 SONRASI EN HIZLI REZERV SATIŞI

Rusya, yıl boyunca rezervlerindeki altın miktarını azaltmaya devam etti. Eylül ayında gerçekleşen yaklaşık 6,2 tonluk düşüşle birlikte, ülkenin ocak ayından bu yana sattığı toplam altın miktarı yaklaşık 62 tona ulaştı. Bu tempo, Rusya modern tarihinde yalnızca 3 ayda 118 ton satışın yapıldığı 1998 yılından bu yana görülen en hızlı rezerv azaltımı olarak kayıtlara geçti.

Polonyalı değerli maden şirketi Mennica Skarbowa'nın genel müdürü Adam Stroniawski, satışların arkasında savunma harcamaları ve bütçe dengesinin yattığını ifade etti. Satış rotasının Londra külçe altın piyasasının dışında tutulduğunu belirten Stroniawski, “Rezervlerin elden çıkarılması Hong Kong'da yapılacak ve başlıca alıcı Çin Merkez Bankası olacak” dedi.

Hong Kong gümrük verileri, ocak-temmuz döneminde bölgeye yaklaşık 100 ton Rus altını ulaştığını gösteriyor. Bu miktar geçen yılın aynı döneminin neredeyse 3 katına işaret ederken, uzmanlar tezgah üstü yürütülen bu operasyonların küresel piyasada doğrudan bir arz fazlası oluşturmayacağını aktarıyor.

KAZAKİSTAN YÜKSEK FİYATLARDAN KÂR SATIŞINA YÖNELDİ

Yılın ilk 8 ayında dünyanın en aktif alıcıları arasında bulunan Kazakistan da rezerv kompozisyonunda değişikliğe gitti. Ülke, toplam rezervleri içinde yaklaşık yüzde 78 olan altının payını yıl sonuna kadar yüzde 75'e çekmeyi amaçlıyor.

Kazakistan'ın hamlesini dönemsel bir kâr realizasyonu olarak yorumlayan Stroniawski, “Kazakistan'ın altına dayalı döviz rezervlerinin bir bölümünü elden çıkarması şaşırtıcı görünebilir. Çünkü ülke yıllardır dünyanın en büyük altın alıcıları arasında yer alıyordu,” dedi. Stroniawski ayrıca, “Kazakistan uzun süredir altın alıyor. Dolayısıyla şimdi önemli bir kârla satış yapacak” ifadelerini kullandı.

POLONYA HEDEFİNİ BÜYÜTÜYOR

İki ülkedeki rezerv düşüşü diğer merkez bankalarının tavrına yönelik soru işaretleri doğursa da Polonya alım stratejisini koruyor. Dünyada en çok rezerve sahip 10'uncu ülke konumuna yükselen Polonya Merkez Bankası, 700 ton hedefine yaklaşmış durumda.

Mevcut parlamento döneminde bir satış öngörülmediğini vurgulayan Stroniawski, “Polonya şu anda altın rezervleri bakımından dünyada 10'uncu sırada. Bana göre 700 tona ulaşmak yalnızca bir aşama olacak. Bu, alımların sona ereceği veya satışların başlayacağı anlamına gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

BİREYSEL YATIRIMCI VE FİYAT BEKLENTİLERİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın, ABD doları cinsinden 2024'te yüzde 25,5 ve 2025'te yüzde 67,4 değer kazanmasının ardından, 2026'nın ilk 9 ayında yüzde 4,4 geriledi.

Kısa vadeli düzeltmelerin ana eğilimi bozmadığını ve merkez bankalarının uzun vadeli talebinin devam ettiğini belirten Stroniawski, “Altın söz konusu olduğunda bir daha hiç ucuzlamayacağını varsaymam. Ancak altın alımı, güvenilir kazanç sağlamak için uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmelidir” dedi.