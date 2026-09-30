Güney Kore Merkez Bankası, 2013 yılından bu yana ilk kez fiziki altın rezervlerini artırmak üzere harekete geçti.

Güney Kore merkezli medya kuruluşu MoneyToday’in aktardığı bilgilere göre banka, bu yılın aralık ayında yurt içinde üretilen 1 tonluk altını bünyesine katmayı planlıyor. Bu kritik hamle, ülkenin küresel finansal dalgalanmalara karşı rezerv çeşitliliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YERLİ ÜRETİM İÇİN ÖZEL TEDARİK ALTYAPISI KURULDU

Hayata geçirilen Yyeni entegre sistem sayesinde, yurt içinde tüketilmeyip ihracata yönlendirilen altının bir bölümünün tezgahüstü piyasadan (OTC) doğrudan satın alınması hedefleniyor.

Böylece banka, dış piyasalara bağımlılığı azaltarak yerli üretimi doğrudan kamu rezervlerine dönüştürecek.

13 YIL SONRA GELEN HAMLE

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Kore Merkez Bankası’nın altın rezervleri, 2 Temmuz 2026 itibarıyla 104,4 ton seviyesinde bulunuyordu. Uzun yıllardır rezerv miktarını sabit tutan bankanın, aralık ayındaki 1 tonluk alımla birlikte 2013'ten bu yana süregelen duraksama dönemini resmi olarak sonlandırması bekleniyor.