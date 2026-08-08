Yılın ilk yarısında sattığı 83.1 ton altınla dünya merkez bankalarını geride bırakan TCMB, temmuzda yaptığı alımlarla altın varlığındaki kaybı 70.7 tona düşürdü. Merkez, bu yıla 811.4 ton altın rezerviyle girmişti. Bu rezervin 536.1 tonu TCMB’ye, geri kalanı da Hazine ile yerli ve yabancı bankalara, 151 tonu da zorunlu karşılık hesaplarına aitti. ABD-İran savaşıyla birlikte Merkez Bankası şubat sonundan itibaren hızla altın satmaya başladı.

BANKALARI GEÇTİ

Satışlarla 10 Nisan’da altın rezervleri 699.9 tona, Merkez’e ait altın miktarı da 112.4 tonluk kayıpla 423.7 tona kadar geriledi. TCMB, 10 Nisan-3 Temmuz döneminde 16.7 ton altın aldı. Ancak savaş belirsizliğinin devam etmesi Merkez’e 3-17 Temmuz döneminde 5.8 ton altın sattırdı.

17 Temmuz itibarıyla Merkez’in altın varlığı 434.6 tondu. Bu tarihten sonra hızla altın almaya başlayan Merkez Bankası 17-24 Temmuz haftasında 26.7 ton, 24-31 Temmuz haftasında da 4 ton olmak üzere son 2 haftada 30 ton 717 kilogram altın alarak altın varlığını 465.4 tona çıkardı. Bu veri, Merkez’in yılın başında 536.1 ton olan altın varlığının 31 Temmuz itibarıyla 70.7 ton aşağıda kaldığını gösteriyor. Aynı dönemde yerli bankaların altın alımı 476 kilogramda kaldı.