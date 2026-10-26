Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının tasarruf ve yatırım eğilimlerini ölçen Ekim 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı.

Toplam 3 bin 152 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada; katılımcıların tasarruflarını değerlendirmek istedikleri araçlar arasında altın ve gayrimenkul ilk iki basamaktaki yerini korurken, eylül ayına kıyasla her iki alana yönelik tercihlerde artış kaydedildi.

ALTIN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Anket verilerine göre, "Altın alırım" yanıtını veren katılımcıların oranı ekim döneminde yüzde 43,3 olarak ölçüldü. Eylül ayında yüzde 43 seviyesinde bulunan bu oran 0,3 puan yükseldi ve altın, katılımcıların en çok yöneldiği yatırım aracı olmayı sürdürdü.

GAYRİMENKUL TERCİHİNDE 2 PUANLIK ARTIŞ

Tasarruflarını "Ev/dükkân/arsa vb. alırım" şeklinde değerlendireceğini belirtenlerin oranı eylül ayındaki yüzde 33,6 seviyesinden ekim ayında yüzde 35,6'ya çıktı. Bir aylık süreçte 2 puan artış gösteren gayrimenkul, listenin ikinci sırasına yerleşti.

VADELİ MEVDUAT, OTOMOBİL VE DÖVİZ VERİLERİ

Katılımcıların diğer yatırım ve harcama tercihleri şu şekilde kayıtlara geçti:

Vadeli mevduat: Tercih oranı eylül ayındaki yüzde 7,3 seviyesinden ekim ayında yüzde 7,2'ye indi.

Otomobil: Tercih edenlerin payı yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseldi.

Döviz: Eylül ayında yüzde 4,2 olan oran, ekim ayında yüzde 3,9'a geriledi.

Dayanıklı tüketim malları: Beyaz eşya, mobilya ve benzeri ürünleri tercih edenlerin payı değişmeyerek yüzde 0,7 seviyesinde kaldı.

BORSA VE YATIRIM FONLARINDA DÜŞÜŞ

Ankette borsa ve fon tercihlerinde bir önceki aya göre düşüş eğilimi gözlendi:

Borsa: Tasarruflarını borsada değerlendirmek isteyenlerin oranı eylüldeki yüzde 3,2 seviyesinden ekimde yüzde 1,8'e indi.

TL bazlı fonlar: Türk lirasına dayalı yatırım fonlarını tercih edenlerin oranı yüzde 1,8'den yüzde 0,9'a geriledi.

Dövize dayalı fonlar: Eylül ayında yüzde 1,6 olan tercih oranı, ekim ayında yüzde 1,3 olarak kaydedildi.