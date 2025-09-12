Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Eylül 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84'ten, bu anket döneminde yüzde 22,25'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85 iken, bu anket döneminde yüzde 40,48'e geriledi.

Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 oldu.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,96 lirayken, bu anket döneminde 43,85 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,36 lira iken, bu anket döneminde 48,96TL oldu.

2025 BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 3,2 oldu.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,7 olarak kaydedildi.