Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı kasım ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yükselirken reel sektör ve hanehalkında geriledi.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24 seviyesinde gerçekleşti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 1,32 TL artarak 58,18 TL seviyesine yükseldi.

2026 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,15 puan artarak yüzde 24,04 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,10 puan azalarak yüzde 31,70 seviyesine, hanehalkı için 0,51 puan azalarak yüzde 43,24 seviyesine geriledi.