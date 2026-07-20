Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankette enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentilerindeki yükselişler dikkat çekti.

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 29,14 seviyesinden yüzde 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e çıktı. Buna karşılık 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların olasılık tahminlerine göre, 12 ay sonrasında enflasyonun yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşme ihtimali yüzde 55,85 ile en yüksek seviyede yer aldı.

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 62,71'i enflasyonun bu aralıkta gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

24 ay sonrası beklentilerde ise en yüksek yoğunlaşma yüzde 16,00-19,99 aralığında gerçekleşti. Olasılık tahminlerinde bu aralığın payı yüzde 51,74 olurken, nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 49,02'si iki yıl sonraki enflasyonun bu seviyelerde gerçekleşmesini bekliyor.

DOLAR/TL'YE YÖNELİK BEKLENTİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anketteki 51,47 TL'den 51,55 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 55,72 TL'den 56,69 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİLERİ SABİT KALDI

Ankette, BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranına yönelik beklenti yüzde 40,00 olarak korunurken, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 37,00 seviyesinde tutulacağı beklentisi öne çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yapılan ankette, 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e düşerken 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.