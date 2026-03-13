Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken, bu anket döneminde yüzde 22,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken, bu anket döneminde yüzde 17,30'a yükseldi. DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,09 TL'den 50,97 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 TL'den 52,70 TL'ye çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.