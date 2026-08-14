Piyasa katılımcıları, cari yıl sonu enflasyon beklentisini bir önceki anketin yüzde 29,21'inden yüzde 29,43'e çıkardı. Bu artış, enflasyonist baskıların devam ettiği algısını güçlendiriyor.

Faiz beklentilerinde de yukarı yönlü bir hareket öne çıktı. Katılımcılar, cari yıl sonu TCMB politika faizini yüzde 35,25 olarak fiyatladı. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 34,7 seviyesindeydi.

"FAİZ BEKLENTİLERİ YUKARI ÇIKTI"

Gelecek yıl sonu politika faizi beklentisi de yüzde 25,81'den yüzde 26,34'e yükseldi. 12 ay sonrası faiz beklentisi yüzde 29,44'ten yüzde 29,59'a, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 21,76'dan yüzde 21,89'a çıktı.

Döviz kuru beklentileri de yukarı yönlü hareket etti. Piyasa, cari yıl sonu ABD doları kurunu 51,5537'den 51,6567'ye, 12 ay sonrası kuru ise 56,692'den 57,4278'e yükseltti.

Büyüme beklentilerinde ise hafif bir gerileme kaydedildi. Cari yılın yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,12'den yüzde 3,1'e geriledi. Gelecek yılın yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4,06'dan yüzde 4'e düştü.

Cari işlemler dengesi beklentileri de genişledi. Cari yıl için beklenti -49 milyar 294 milyon 230 bin dolardan -50 milyar 191 milyon 700 bin dolara, gelecek yıl için beklenti ise -43 milyar 295 milyon 400 dolardan -44 milyar 444 milyon 290 dolara geriledi.